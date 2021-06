L' altro Hazard segna un gol pesantissimo | il film di Belgio - Portogallo

Advertising

Alemilanista86 : @Ale_Mansi Vero però hai Hazard,De Bruyne Torghan Hazard insomma li davanti altro livello proprio - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Gol dell’altro Hazard con la partecipazione di Bernardo Silva (in ritardo) e di Rui Patricio: palla quasi centrale. - AntonioFelici : #belgioportogallo La spunta il Belgio col gol dell'altro Hazard, anche se il Portogallo nel finale aveva meritato i… - MMoretti24 : Partita tutt'altro che sensazionale del Belgio che alla fine passa per un jolly di T. Hazard. Portogallo dominatore… - vendesiverdi : @AnStorti Con Hazard e KDB sono una squadra, senza quei sono tutt’altro ???? -

Ultime Notizie dalla rete : altro Hazard

Decide un gran tiro da fuori dell'esterno in chiusura di primo tempo. Gran finale dei portoghesi: Diogo Jota spreca, poi palo di Guerreiro. De Bruyne uscito per infortunio, salterà gli azzurri?Non solo gioie per il Belgio , che in vista dell'impegno contro gli azzurri di Mancini dovrà valutare le condizioni dell', il ben più famoso Eden e di De Bruyne , entrambi usciti ...27/06/2021 22:56: Euro2020, per l'Italia c'è il Belgio: 22.56 Euro2020, per l'Italia c'è il Belgio L'Italia ai quarti se la vedrà col Bel- gio che a Siviglia riesce a battere 1 ...Subito dopo la vittoria sul Portogallo negli ottavi in casa Belgio si pensa alla sfida contro gli Azzurri: Sono forti e stanno facendo un gran torneo le parole del capitano.