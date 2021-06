Lago di Garda | i bagordi dei tedeschi poco prima di ammazzare la coppia | la foto che fa montare la rabbia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Le abbiamo viste tutti le immagini dei duearrivati al porto, suldi, dopo aver falciato, travolto e ucciso unaitaliana. Uno di loro, sbronzo marcio, non sta in piedi e cade addirittura in acqua. I due manager, dopo l'omicidio, hanno preso la loro Porsche e sono tornati a Monaco. Ciò che non avevamo ancora visto, al contrario, è quanto accadutoche uccidessero due persone. A mostrarcelo, ora, è la Bild. Il cui titolo non lascia margine alle ambiguità: Nach diesem champagner rasten sie swei menschen tot. Traduzione: Dopo questo champagne hanno ...