La Zanzara | lite tra Parenzo e il politico siciliano di destra contro i ‘comunisti mangia-bambini’ “Lei è un pazzo e un somaro” “Razzista | si vergogni”

(Di domenica 27 giugno 2021) Il video che lo vede protagonista di strali assortiti“i comunisti cheno bambini” è ormai diventato virale: si tratta di Pietro Marino, consigliere comunale di centroa Mazara del Vallo (Trapani), eletto nella lista Futuristi e attualmente a capo del gruppo VIA (Valori Impegno Azione). In occasione di una seduta del consiglio comunale, ilè intervenutouna petizione locale, lanciata da alcuni consiglieri di maggioranza e finalizzata a togliere l’intestazione di due strade al leader del Msi, Giorgio Almirante, e a Giuseppe Arena, segretariodello ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zanzara lite

Il Fatto Quotidiano

Nel corso della trasmissione La, su Radio24, Rivera ha rincarato la dose: ' Perfino Draghi ha detto che ci sono delle varianti che possono rendere inutili le vaccinazioni. I vaccini non li ...A quest'attacco 'frontale' però non ha mancato di rispondere l'ex centrocampista del Milan , che intervenuto al programma radiofonico Laha continuato a seminare strascichi nella vicenda ...Lite tra Gianni Rivera e Roberto Burioni sui vaccini. L'ex calciatore: "Non li hanno sperimentati e non mi inietto niente".L'ex centrocampista del Milan ha risposto in modo tagliente alle recenti affermazioni di Roberto Burioni sul tema vaccini.