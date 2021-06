La variante Delta? "Non causa la perdita dell'olfatto": ecco perché è una pessima scoperta (Di domenica 27 giugno 2021) La variante Delta preoccupa l'Italia come tutto il resto d'Europa. Si tratta dell'ultima mutazione del coronavirus, sulla quale si hanno ancora dei dubbi circa la totale copertura che possono dare i vaccini. Per certo, tra prima dose e richiamo, la Delta è in grado di colpire. La variante si diffonde in modo molto rapido e dunque è necessario riconoscerne velocemente le evoluzioni per cercare di tracciarla e controllarla. E a fare il punto sulla variante Delta, ecco Massimo Galli, il direttore della Clinica Malattie Infettive ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Lapreoccupa l'Italia come tutto il resto d'Europa. Si tratta'ultima mutazione del coronavirus, sulla quale si hanno ancora dei dubbi circa la totale copertura che possono dare i vaccini. Per certo, tra prima dose e richiamo, laè in grado di colpire. Lasi diffonde in modo molto rapido e dunque è necessario riconoscerne velocemente le evoluzioni per cercare di tracciarla e controllarla. E a fare il punto sullaMassimo Galli, il direttorea Clinica Malattie Infettive ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - ladyonorato : Tutto sto allarme per una variante MENO pericolosa dell’originale... chissà perché? ?? Variante delta, il segnale è… - fabpergio : RT @valy_s: Il #gaypride di #Milano oggi, fra arcobaleni,bandiere #PD,#M5S e sinistri vari Un grande ASSEMBRAMENTO,zero rispetto di regole,… - r_portoghesi : RT @TizianaFerrario: Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumentat… -