La tifoseria all'italiana: Bomber o Abbonato, Mister o Divano lover? Ecco identificate le 4 tipologie del tifo made in Italy (Di domenica 27 giugno 2021) 'Il Bomber' e l''Abbonato', il 'Mister' e il 'Divano lover': sono i quattro profili che descrivono il rapporto degli italiani con il tifo, ognuno con le sue specificità ma tutti con un punto in comune:... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) 'Il' e l''', il '' e il '': sono i quattro profili che descrivono il rapporto degli italiani con il, ognuno con le sue specificità ma tutti con un punto in comune:...

Advertising

FraaaGG : @genx52 @94Chiaretta Penso si riferisca all'altra tifoseria di Milano ahahahaha. O almeno, solitamente, con De Ligt… - Bam_Bam_9_18 : RT @beppeinterista: @IlGiannon @gpolonijo Vo mettere ci hanno venduto Carlos senza motivo disintegrato il triplete in 2 giorni, perso Ronni… - beppeinterista : @IlGiannon @gpolonijo Vo mettere ci hanno venduto Carlos senza motivo disintegrato il triplete in 2 giorni, perso R… - OdeonZ__ : La tifoseria all'italiana: Bomber o Abbonato, Mister o Divano lover? - caravit_80 : @tripalosky99 @AdrianoFCI1908 @giu_pis @Gazzetta_it E io non mai visto una tifoseria esaltare a grande acquisto top… -