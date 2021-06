La scuola con spazi relax per i docenti e tanta innovazione | ecco come funziona Intervista al Laura Biancato

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 27 giugno 2021) “Persone che hanno rotto gli schemi non per puro spirito di contraddizione, ma perché sanno che in alcuni momenti uscire dai confini e da un modo consolidato di fare le cose è necessario per sostenere il cambiamento, mettendo al centro obiettivi e risultati, piuttosto che procedure e adempimenti”. E’ questa la motivazione con cui il Forum della Pubblica amministrazione concluso nei giorni scorsi ha dato un riconoscimento ad alcune figure che per un motivo o un altro hanno contribuito a introdurrenellae nella pubblica amministrazione. “Del resto – proseguono gli organizzatori - cambiare mentalità e abitudini consolidate è non solo ...