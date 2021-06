La Repubblica Ceca elimina l’Olanda, ai quarti con la Danimarca (Di domenica 27 giugno 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – l’Olanda saluta gli Europei. Contro ogni pronostico, la Repubblica Ceca avanza ai quarti, dove affronterà la Danimarca. Tremenda la delusione a Budapest per gli Orange, strafavoriti alla vigilia: decisive la testata di Holes, la zampata di Schick (alla quarta firma nella competizione) e, soprattutto, l’espulsione di de Ligt in apertura di ripresa per un mani volontario su Schick lanciato a rete. Gli uomini di de Boer hanno provato a creare insidie nel primo tempo, ma i cechi – difesa ordinata e ripartenze – non si sono mai nascosti, tanto che Soucek ha messo qualche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) –saluta gli Europei. Contro ogni pronostico, laavanza ai, dove affronterà la. Tremenda la delusione a Budapest per gli Orange, strafavoriti alla vigilia: decisive la testata di Holes, la zampata di Schick (alla quarta firma nella competizione) e, soprattutto, l’espulsione di de Ligt in apertura di ripresa per un mani volontario su Schick lanciato a rete. Gli uomini di de Boer hanno provato a creare insidie nel primo tempo, ma i cechi – difesa ordinata e ripartenze – non si sono mai nascosti, tanto che Soucek ha messo qualche ...

Euro 2020, prima vittima illustre: l'Olanda è fuori. Passa la Repubblica Ceca

Repubblica Ceca ai quarti, Olanda battuta 2 - 0

Europei, diretta Olanda-Repubblica Ceca 0-2: Holes e Schick portano i cechi ai quarti

Repubblica Ceca ai quarti, Olanda battuta 2-0

