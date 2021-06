La Primavera vola in finale scudetto: a caccia del terzo titolo consecutivo (Di domenica 27 giugno 2021) Un’altra finale, un’altra stagione straordinaria. Non è solo l’Atalanta del Gasp quella che continua a stupire, preparandosi a un’altra Champions League dopo aver conquistato un altro terzo posto in Serie A. La Primavera di Brambilla, già vincitrice degli ultimi due scudetti 2019 e 2020, giocherà infatti un’altra finale scudetto, mercoledì 30 giugno. In semifinale i nerazzurri hanno battuto 2-1 la Sampdoria e sempre a Sassuolo troveranno mercoledì 30 nell’ultimo atto verso lo scudetto la vincente tra l’Inter di Armando Madonna e l’Empoli, che si affronteranno domenica 27 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) Un’altra, un’altra stagione straordinaria. Non è solo l’Atalanta del Gasp quella che continua a stupire, preparandosi a un’altra Champions League dopo aver conquistato un altroposto in Serie A. Ladi Brambilla, già vincitrice degli ultimi due scudetti 2019 e 2020, giocherà infatti un’altra, mercoledì 30 giugno. In semii nerazzurri hanno battuto 2-1 la Sampdoria e sempre a Sassuolo troveranno mercoledì 30 nell’ultimo atto verso lola vincente tra l’Inter di Armando Madonna e l’Empoli, che si affronteranno domenica 27 ...

