(Di domenica 27 giugno 2021) Laattirò l’ira del governo degli Stati Uniti e dei gruppi ebraici per un progetto di legge che avrebbe reso più difficile per i sopravvissuti all’Olocausto recuperare le proprietà sequestrate dai nazisti sul suolo polacco. Con queta legge di fatto lalelegate all’Olocausto. In cosa consiste la legge con cui

Advertising

periodicodaily : La Polonia limita le restituzioni dell’Olocausto #Olocausto #Polonia -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia limita

IL GIORNO

...di disinformazione condotte in coordinazione contro l'Alleanza nei Paesi baltici e in(... L' infodemia legata alla crisi sanitaria del COVID - 19 non sisolo a false attribuzioni di ...... si tende a farli sempre più tardi e, per varie ragioni, ci sia uno o al massimo due. La ... Non sarebbe la prima volta: la, durante il Medioevo, aveva incoraggiato numerose comunità ...Notizie false, manipolate, costruite ad hoc. La pandemia forse si avvia alla conclusione, l'infodemia che ha generato no. Oltre a un piano di ripresa economica, serve un piano di resilienza contro le ...Dal 28 giugno all’8 agosto 2021, alle ore 21.30, ad ingresso libero. Prenotazione obbligatoria sul sito www.spazioalfieri.it ...