La nazionale non si inginocchia contro il razzismo e Meloni esulta: 'L'Italia ha vinto in piedi' (Di domenica 27 giugno 2021) Anche l'estremista di destra specula sulla nazionale ed esulta perché no si è inginocchiata contro il razzismo. 'L'Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) Anche l'estremista di destra specula sullaedperché no si ètail. 'L'ha! Inogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di ...

Advertising

Giorgiolaporta : #Letta ha chiesto di inginocchiarsi e la nazionale non è mai stata così a schiena dritta. Quando qualcuno del #Pd d… - TizianaFerrario : Sempre peggio la Nazionale di calcio.Aspettare di vedere cosa fanno gli avversari è demenziale.Non siete in grado d… - angelomangiante : L'abbraccio tra Vialli e Mancini è pura poesia. L'immagine più emozionante di una nazionale che lotta, come Luca, e… - trxtrx1 : @EnricoLetta Ma cos'è sta cosa della Nazionale? Non dovevamo dissolverci in una Europona germanocentrica e nel mond… - Ralfmacher : RT @nobilta_miseria: Horsetail Fall, nel parco nazionale dello Yosemite. Sembra fuoco, vero? Eppure non lo è... È acqua! Con le giuste cond… -