La minaccia sulla mascherina: "Costretti a rimetterle..." (Di domenica 27 giugno 2021) Anche se la situazione pandemica in questo momento mostra dati positivi, non è escluso che, in caso di focolai, vengano usati strumenti opportuni Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) Anche se la situazione pandemica in questo momento mostra dati positivi, non è escluso che, in caso di focolai, vengano usati strumenti opportuni

Silvio Brusaferro , presidente dell'Istituto superiore di sanità e segretario del Comitato tecnico scientifico, lo scorso venerdì scorso ha partecipato al cinquantottesimo monitoraggio sull'andamento ...

Romoli: 'I documenti sono a disposizione di tutti, ma dall'opposizione nessuna proposta o emendamento' Altra variazione al bilancio sulla quale il consiglio comunale ha espresso voto favorevole, è ... 'Questa è una minaccia, io non lo consento', ha risposto Romoli. Che ha poi continuato, rivolgendosi all'...

La minaccia sulla mascherina: "Costretti a rimetterle..." il Giornale Minaccia con coltello passanti vicino San Pietro, arrestato Secondo quanto si è appreso il 46enne francese, visibilmente alterato, brandiva un coltello da cucina verso i passanti, e lo ha puntato al viso di una donna italiana , seduta ad un ristorante di zona, ...

Il ransomware cresciuto in modo impressionante nell’area EMEA Continuano ad aumentare gli attacchi ransomware. +422% in un anno. L'Italia al quarto posto tra i paesi più colpiti.

