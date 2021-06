La mamma di Giulia Stabile su DiPiù: “Mia figlia mi trascura”. La ballerina risponde (Di domenica 27 giugno 2021) Su sta parlando molto sui social di una intervista che la mamma di Giulia Stabile ha rilasciato per la rivista DiPiù. Intervista che è arrivata in edicola nell’ultimo numero della rivista di Cairo Editore ma che in qualche modo, la ballerina di Amici, poche ore dopo, ha smentito dicendo che sua madre non ha mai detto alcune delle cose raccontate sul giornale. Sempre più spesso, alcune dichiarazioni non troppo felici di chi parla con i giornalisti, vengono smentite, per poi essere nuovamente smentite da chi ha registrato le conversazioni e pubblica gli audio. Non possiamo sapere in questo caso come siano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 giugno 2021) Su sta parlando molto sui social di una intervista che ladiha rilasciato per la rivista. Intervista che è arrivata in edicola nell’ultimo numero della rivista di Cairo Editore ma che in qualche modo, ladi Amici, poche ore dopo, ha smentito dicendo che sua madre non ha mai detto alcune delle cose raccontate sul giornale. Sempre più spesso, alcune dichiarazioni non troppo felici di chi parla con i giornalisti, vengono smentite, per poi essere nuovamente smentite da chi ha registrato le conversazioni e pubblica gli audio. Non possiamo sapere in questo caso come siano ...

Advertising

Giusy60750013 : @antobandiera @alnomepensodopo Ma scusa la Salemi non ha chiesto per salotto Salemi e per mamma Fariba che non c'en… - mariapi22620328 : RT @iosonoestanca: 25 ORE SONO PASSATE 25 ORE “Poi vi dirò” cosaaaaaa Mamma Giulia quando fai così #prelemi - GiuseppeporroIt : 'Mia figlia mi trascura', le inaspettate parole della mamma di Giulia Stabile su sua figlia, ma non è come sembra (… - gaiaperri10 : RT @trgi__: Che dire chi sta meglio di Giulia che bella mamma mia #prelemi - StraNotizie : La mamma di Giulia Stabile: “Mia figlia mi trascura”, la ballerina risponde stizzita -