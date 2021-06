La mamma di Giulia Stabile | “Mia figlia mi trascura” | la ballerina risponde stizzita

(Di domenica 27 giugno 2021) Ladiha (o avrebbe?) rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dove ha (o avrebbe?) parlato del suo rapporto con sua. Perché ho usato il condizionale? Perché questa intervista – redatta da Rolando Repossi – è stata smentita dallache sui social ha risposto quasi: “Mia madre non ha mai fatto questa intervista“. “Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla“, – le parole della ...

... " Nazionali di Ginnastica ArtisticaGriselli Terza Classificata ". E così appare evidente non solo la somiglianza con la, ma anche la passione della figlia dell'attrice, che si sta ...Susi Castaner ,diStabile , intervistata tra le pagine di DiPiù , svela un poco di malumore per la lontananza delle figlia: "La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni ...