La mamma del piccolo Nicola Tanturli rompe il silenzio: le sue dichiarazioni (Di domenica 27 giugno 2021) La vita di Nicola Tanturli è tornata alla normalità. Il bimbo di ventuno mesi scomparso a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, sta bene. I genitori Leonardo e Pina, in base agli elementi a disposizione della Procura, non avrebbero responsabilità penali. Adesso la coppia chiede di poter continuare a vivere la propria vita nel riserbo, lontani dal caos della modernità. Nicola Tanturli, il bimbo di ventuno mesi scomparso qualche giorno fa dalla sua abitazione a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, è tornato a vivere la sua quotidianità. Dopo essere stato ritrovato da Giuseppe Di Tommaso, giornalista ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 giugno 2021) La vita diè tornata alla normalità. Il bimbo di ventuno mesi scomparso a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, sta bene. I genitori Leonardo e Pina, in base agli elementi a disposizione della Procura, non avrebbero responsabilità penali. Adesso la coppia chiede di poter continuare a vivere la propria vita nel riserbo, lontani dal caos della modernità., il bimbo di ventuno mesi scomparso qualche giorno fa dalla sua abitazione a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, è tornato a vivere la sua quotidianità. Dopo essere stato ritrovato da Giuseppe Di Tommaso, giornalista ...

Advertising

FratellidItalia : «Quando ci ha visti ha chiamato “Mamma” (...) Oggi lo volevamo trovare. Ero in licenza, sono tornato apposta solo p… - carmelitadurso : In questo angolo di Paradiso ho trascorso la prima vacanza da mamma col mio primo bambino nel 1986… È uno dei miei… - Nicola_Firenze : @manginobrioches Beh, almeno lui sente mamma; meglio dei canali dedicati gestiti dai maestri del fake e profondi co… - Raffael07222127 : #tzvip Lo sappiamo amore che e’tuo infatti lo guardi come se fosse la cosa più bella del mondo...mamma mia io cerco… - faggy_2007 : RT @moonshadow_369: Mi spezza il cuore il solo pensiero del fatto che, stavolta, sarà uno scricciolo di appena 5 anni a salvare il suo papà… -