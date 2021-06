La lezione delle mascherine. Scrive Celotto (Di domenica 27 giugno 2021) Non ne sentiremo la mancanza, anche se dovremo portarla sempre in tasca. Dopo quasi un anno di obbligatorietà, da domani la mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto. Nel senso che fino al 31 luglio “nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”. Ovviamente non cessa la ... Leggi su formiche (Di domenica 27 giugno 2021) Non ne sentiremo la mancanza, anche se dovremo portarla sempre in tasca. Dopo quasi un anno di obbligatorietà, da domani la mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto. Nel senso che fino al 31 luglio “nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezionevie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’apertostrutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”. Ovviamente non cessa la ...

