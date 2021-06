La grande musica live del Trio Titano (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’apertura con la Festa della musica, il Maiori Festival torna in scena ad Erchie con “La grande musica live sull’onda – Benvenuta estate 2021”, il nuovo progetto del Trio Titano, formato da Fabrizio Giordano (violino), Mario Barone (chitarra) e GianLuigi Pennino (contrabbasso), domenica 27 Giugno (ore 20.30) al Capo Tummolo di Erchie. La suggestiva location conferirà al concerto un’atmosfera molto particolare con il mare a far da sfondo, la luna alta nel cielo e l’oscillar delle barche a tempo di musica. Recentemente costituito, il Trio ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo l’apertura con la Festa della, il Maiori Festival torna in scena ad Erchie con “Lasull’onda – Benvenuta estate 2021”, il nuovo progetto del, formato da Fabrizio Giordano (violino), Mario Barone (chitarra) e GianLuigi Pennino (contrabbasso), domenica 27 Giugno (ore 20.30) al Capo Tummolo di Erchie. La suggestiva location conferirà al concerto un’atmosfera molto particolare con il mare a far da sfondo, la luna alta nel cielo e l’oscillar delle barche a tempo di. Recentemente costituito, il...

Ultime Notizie dalla rete : grande musica Grande Successo per Giovani Musicisti del Mondo ma non è che l'inizio... Tra pochi giorni sarà presentato Recondite Armonie d'Estate 2021. Grosseto: Grande successo e partecipazione ma anche gioia e commozione per il Progetto di Scambio Culturale ...e della Scuola di Musica "...

Nuovi sguardi su Bob Dylan, menestrello della musica rock A 80 anni dalla nascita, Bob Dylan è protagonista di un nuovo volume: un compendio di Alessandro Carrera dedicato alla poetica del grande cantautore ...

La grande musica jazz arriva a Bra LaVoceDiAlba.it Le note di Mozart sotto le stelle alla villa di Artimino L’Orchestra della Toscana torna ad Artimino per una serata di grande musica classica sotto le stelle e ci sono ancora posti disponibili. Martedì 29 giugno (ore 21,15) alla villa medicea La Ferdinanda ...

"Renzo, il nostro tributo tra mille note" Appuntamento oggi, alle 21, nell’impianto del Pattinodromo per ricordare il professor Previato. Ricco il programma ...

A 80 anni dalla nascita, Bob Dylan è protagonista di un nuovo volume: un compendio di Alessandro Carrera dedicato alla poetica del grande cantautore ...L'Orchestra della Toscana torna ad Artimino per una serata di grande musica classica sotto le stelle e ci sono ancora posti disponibili. Martedì 29 giugno (ore 21,15) alla villa medicea La Ferdinanda ...Appuntamento oggi, alle 21, nell'impianto del Pattinodromo per ricordare il professor Previato. Ricco il programma ...