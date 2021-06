La Gevi Napoli Basket è in Serie A. Sacripanti: “Missione compiuta” (Di domenica 27 giugno 2021) Serie A1! La Gevi Napoli Basket espugna il PalaCarnera di Udine in gara 4 di Finale Playoff e conquista la promozione nella massima Serie. Una stagione straordinaria per la Gevi Napoli Basket già vincitrice della Coppa Italia, culminata con il grande obiettivo della Serie A. Soddisfatti il Presidente Grassi, i suoi soci Tavassi ed Amoroso, Leggi su 2anews (Di domenica 27 giugno 2021)A1! Laespugna il PalaCarnera di Udine in gara 4 di Finale Playoff e conquista la promozione nella massima. Una stagione straordinaria per lagià vincitrice della Coppa Italia, culminata con il grande obiettivo dellaA. Soddisfatti il Presidente Grassi, i suoi soci Tavassi ed Amoroso,

