La Fiorentina ha il suo nuovo allenatore: accordo raggiunto con Italiano (Di lunedì 28 giugno 2021) La telenovela riguardo al futuro di Vincenzo Italiano sembra ormai vicina alla fine. Nelle scorse settimane la società spezzina capeggiata da Platek sembrava aver raggiunto un accordo per proseguire assieme al tecnico italo-tedesco. La situazione legata a Rino Gattuso ha però scompigliato tutto. La Fiorentina è tornata a bussare alla porta di Vincenzo Italiano e ora il suo futuro sembra possa essere in Toscana. Il fattore viola ha fatto la differenza Alla dirigenza spezzini non è andato giù il modo in cui Vincenzo Italiano sta cercando di liberarsi dello Spezia per sposare la causa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021) La telenovela riguardo al futuro di Vincenzosembra ormai vicina alla fine. Nelle scorse settimane la società spezzina capeggiata da Platek sembrava averunper proseguire assieme al tecnico italo-tedesco. La situazione legata a Rino Gattuso ha però scompigliato tutto. Laè tornata a bussare alla porta di Vincenzoe ora il suo futuro sembra possa essere in Toscana. Il fattore viola ha fatto la differenza Alla dirigenza spezzini non è andato giù il modo in cui Vincenzosta cercando di liberarsi dello Spezia per sposare la causa ...

Advertising

DiMarzio : #Italiano alla @acffiorentina: l’allenatore pagherà la clausola da 1 milione per liberarsi, mentre la #Fiorentina s… - rOSsONERoss : @salda__ Il suo argomento preferito italiano Fiorentina con questa notizia a fatto tutta la settimana ?? da domani si cercherà altro - RichardDaley : Mi spiace molto per l'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della @acffiorentina Non si troverà bene e non avr… - Alpha_Drek : RT @DiMarzio: #Italiano alla @acffiorentina: l’allenatore pagherà la clausola da 1 milione per liberarsi, mentre la #Fiorentina si è accord… - MondoNapoli : TMW - La Fiorentina ha trovato il suo nuovo tecnico: sarà Vincenzo Italiano! Tra poche ore le firme -… -