"La donna non ha valore": tutte le pratiche illegali legate all'islamismo (Di domenica 27 giugno 2021) Non solo Saman Abbas: le donne sottoposte a pratiche illegali. L'antropologo della violenza: "Una cultura convinta che la donna non abbia valore" Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) Non solo Saman Abbas: le donne sottoposte a. L'antropologo della violenza: "Una cultura convinta che lanon abbia

Advertising

PagliariniSte : ?? Giorni fa a #Brescia una donna è stata salvata dal vicino di casa che ha chiamato la polizia dopo aver sentito le… - meb : Elena Lucrezia Corner, la prima donna laureata nella storia. Era il 1678, fu un evento rivoluzionario. Oggi come al… - RaiTre : «Mio padre, prima di morire, mi disse: 'A costo di venderti il materasso sul quale dormi, non rinunciare mai ai tuo… - AgataSicily : @dd3adstars @antropovera Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio. Levitico 18:22 - iannello1804 : RT @Invisibile_91: Alzare le mani ad una donna non ti fa figo,ti fa schifoso.. -