La denuncia: un ragazzo minorenne insultato e preso a pugni mentre andava al gay pride (Di domenica 27 giugno 2021) Un altro gesto ignobile in una giornata che doveva essere di festa, e invece ha sottolineato ancora una volta l'importanza di approvare il ddl Zan per tutelare chi viene aggredito per il suo ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) Un altro gesto ignobile in una giornata che doveva essere di festa, e invece ha sottolineato ancora una volta l'importanza di approvare il ddl Zan per tutelare chi viene aggredito per il suo ...

Advertising

Rinaldi_euro : Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue… - TerzoTempo54 : RT @Rinaldi_euro: Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue agli… - globalistIT : - AndreaBrussi : RT @Rinaldi_euro: Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue agli… - 73rv : RT @Rinaldi_euro: Per i disabili però non si inginocchia nessuno! Dovrebbero vergognarsi! Antonio Maria Rinaldi, 'lo sfregio della Ue agli… -