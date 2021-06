Kessie, quale futuro? Il pittore lo dipinge con lo stemma del Milan (FOTO) (Di domenica 27 giugno 2021) Franck Kessie rinnoverà il suo contratto con il Milan? Intanto il suo amico pittore vede il suo futuro colorato ancora di rossonero... Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 giugno 2021) Franckrinnoverà il suo contratto con il? Intanto il suo amicovede il suocolorato ancora di rossonero...

Ultime Notizie dalla rete : Kessie quale Inter, Calhanoglu il miglior trequartista della Serie A: è perfetto per il gioco di Inzaghi Vedremo a questo punto con quale centravanti si troverà meglio Hakan, se con Ibra (più tecnico ma più 'statico') o con Lukaku (meno tecnico ma devastante a campo aperto). MEMORIE DA MEZZALA - Giova ...

Ci bastan poche briciole... A centrocampo Bennacer e Kessie ne sono i 'pilastri', a prescindere da quale modulo vorrà adottare Mister Pioli, anche se la Coppa d'Africa, qualora venisse confermata priverà il Milan per il mese di ...

Kessie, quale futuro? Il pittore lo dipinge con lo stemma del Milan (FOTO) Pianeta Milan Calciomercato Milan, spunta Jovic: si tratta per Ziyech, le ultime Calciomercato Milan: le ultime news. La situazione in casa Milan nelle ultime settimane è abbastanza movimentata: con l'addio di Calhanoglu è rimasto uno slot libero sulla trequ ...

Bucchioni: "Milan, il rinnovo di Kessie a tutti i costi" In ansia anche i tifosi del Milan. L’aver perso a parametro zero nel giro di pochi giorni Donnarumma, 21 anni, il più forte portiere giovane del mondo e il centrocampista Calhanoglu, ...

