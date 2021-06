Kaio Jorge, il Milan fa sul serio: operazione da 20 milioni (Di domenica 27 giugno 2021) Accostato anche al Napoli, Kaio Jorge - classe 2002 del Santos - è finito nel mirino del Milan, che sembra fare sul serio. Interesse vivo e concreto, ma non ancora trasformato in un'offerta. Sportmediaset scrive: "La pista più calda al momento porta a Kaio Jorge, talento di proprietà del Santos. L’interesse dei rossoneri per il 19enne brasiliano è vivo e concreto, tanto che nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli intermediari del ragazzo: il suo contratto col Santos scade il 31 dicembre, il club brasiliano non vorrebbe perderlo a parametro zero e il Milan fiuta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Accostato anche al Napoli,- classe 2002 del Santos - è finito nel mirino del, che sembra fare sul. Interesse vivo e concreto, ma non ancora trasformato in un'offerta. Sportmediaset scrive: "La pista più calda al momento porta a, talento di proprietà del Santos. L’interesse dei rossoneri per il 19enne brasiliano è vivo e concreto, tanto che nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli intermediari del ragazzo: il suo contratto col Santos scade il 31 dicembre, il club brasiliano non vorrebbe perderlo a parametro zero e ilfiuta ...

