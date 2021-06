Juventus Women, è fatta per Bragonzi all’Empoli. I dettagli (Di domenica 27 giugno 2021) Bragonzi dalla Juventus Women all’Empoli: è fatta! Tutti i dettagli sulla trattativa che porterà la Golden Girl in toscana È fatta per il trasferimento in prestito annuale di Asia Bragonzi dalla Juventus Women all’Empoli Ladies, la Golden Girl ha deciso di accettare la proposta della società toscana che si è rifatta sotto negli ultimi giorni. L’attaccante classe 2001 aveva trovato qualche settimana fa l’accordo con la Florentia ma, dopo l’acquisizione del titolo sportivo da parte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)dalla: è! Tutti isulla trattativa che porterà la Golden Girl in toscana Èper il trasferimento in prestito annuale di AsiadallaLadies, la Golden Girl ha deciso di accettare la proposta della società toscana che si è risotto negli ultimi giorni. L’attaccante classe 2001 aveva trovato qualche settimana fa l’accordo con la Florentia ma, dopo l’acquisizione del titolo sportivo da parte ...

Advertising

gilnar76 : Bragonzi dalla #Juventus Women ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Bragonzi dalla Juventus Women all'Empoli: è fatta! Tutti i dettagli - - junews24com : Juventus Women invitata al Kaif Trophy: avversari top per le bianconere - - salvato87725522 : @AgataCentasso Ti vogliamo alle Juventus Women.???? - junews24com : Nazionale femminile Under 19: stage per cinque Juventus Women - -