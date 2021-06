Advertising

misorecordsuk : Juventus, raduno il 14 o 15 luglio: si resta sempre alla Continassa #Juve #Juventus - sportli26181512 : Juventus, raduno il 14 o 15 luglio: si resta sempre alla Continassa: Juventus, raduno il 14 o 15 luglio: si resta s… - sportli26181512 : La decisione: Juve-Dybala avanti insieme, a prescindere da Ronaldo: La decisione: Juve-Dybala avanti insieme, a pre… - _grazy87 : @Giouss1 @GrecoSalvator3 @forumJuventus ma come a Miami ad allenarsi? E io che pensavo che fino al raduno della Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus raduno

La Gazzetta dello Sport

Si ripartirà a metà luglio, anche se sarà unaa ranghi ridotti a causa degli impegni delle nazionali, almeno nelle prime due settimane di allenamento. Ladi Massimiliano Allegri si ritroverà a Torino il 14 o il 15 di luglio per dare il via alla nuova stagione. L'appuntamento è alla Continassa, dove la squadra resterà per tutta la durata della ...Lasta pensando ad una cessione eccellente. I bianconeri con l'arrivo di Locatelli avranno un ... il ragazzo si sta allenando a Ibiza e ha deciso di non operarsi per arrivare in forma alPassato un periodo d'impasse ora i tasselli societari della Juventus si stanno andando ad incastrare. Negli ultimi giorni è apparsa sul sito ufficiale della società bianconera la scheda di Maurizio Ar ...Con l'arrivo di Massimiliano Allegri e le strategie di mercato in fase embrionale, la Juventus si prepara alla nuova stagione ormai vicinissima al suo avvio ufficiale. Tra le pagine della sua edizione ...