Juventus, da Perin a Sirigu: tutti i nomi per il vice Szczesny (Di domenica 27 giugno 2021) Juventus – tutti i reparti subiranno cambiamenti, anche quello relativo ai portieri. A lungo la Juventus è stata in lizza per ingaggiare Donnarumma a parametro zero, ma alla fine il portiere della nazionale si è accasato al Psg. Confermato Szczesny come numero uno, e del resto il polacco si è sempre dimostrato affidabile, c'è da registrare l'addio di Buffon. Che a 43 anni ha deciso di accettare la "sfida" del Parma, dove continuerà la sua straordinaria carriera. Bisognerà trovare un suo sostituto. Il terzo portiere Pinsoglio invece dovrebbe rinnovare per un'altra stagione. Juventus, le ultimissime sul ...

