Jiva! | la recensione | la nuova serie Netflix made in Sudafrica dedicata al ballo

(Di domenica 27 giugno 2021) Ladi: unaenergica e coinvolgente che celebra la danza e la culturana. Lea tema danza non mancano certo su, marappresenta comunque una ventata di novità per la piattaforma streaming. Si tratta, infatti, di un progetto ideato e prodotto interamente a livello locale, con un cast e una troupe di originena. Ideatrice e showrunner del progetto è Busisiwe Ntintili, regista e produttrice pluripremiata (Happiness is a 4 Letter Word) nonché fondatrice della società The Ntintili Factory. Ambientato nei ...

Come vedremo nella nostra recensione di Jiva!, la serie conquista per l'energia delle coreografie e la vivacità dei costumi. Più debole, invece, l'elemento della trama, un po' prevedibile negli sviluppi. Cosa sappiamo sul futuro di Jiva 2 stagione? Scopri se la serie tv africana Netflix Original è rinnovata per un nuovo ciclo di episodi!