Jerry Calà: chi è, età, carriera, altezza, figli, patrimonio, chi è la moglie, vita privata (Di domenica 27 giugno 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Jerry Calà, che festeggerà in studio i suoi 70 anni e 50 anni di carriera con un medley dei suoi grandi successi. Jerry Calà: chi è, età, carriera Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà, è nato a Catania il 28 giugno 1951: è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante. A soli due anni, Jerry si è trasferito a Milano e poi a Verona dove ha proseguito gli studi. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, che festeggerà in studio i suoi 70 anni e 50 anni dicon un medley dei suoi grandi successi.: chi è, età,, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto, è nato a Catania il 28 giugno 1951: è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante. A soli due anni,si è trasferito a Milano e poi a Verona dove ha proseguito gli studi. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Calà Jerry Calà/ "Rischiai la vita in un incidente, da allora sono cambiato" Tra i festeggiati presenti nell'ultima puntata di Domenica in , oltre all'ormai 50enne Max Biaggi, c'è anche Jerry Calà , attore e comico originario di Catania amico storico di Mara Venier. Jerry sta per compiere 70 anni: è nato infatti il 28 giugno 1951, il che significa che quella di domani sarà per lui ...

