Italiano Fiorentina, il tecnico è in città: pagata la clausola allo Spezia (Di domenica 27 giugno 2021) Vincenzo Italiano diventerà a breve il nuovo allenatore della Fiorentina: il tecnico ha pagato la clausola allo Spezia Vincenzo Italiano diventerà a breve il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha pagato la clausola da un milione di euro allo Spezia e ha raggiunto Firenze per firmare il contratto che lo legherà al club viola. Come riportato da Sky Sport, restano da limare soltanto alcuni dettagli. Poi ci sarà l'ufficialità per il sostituto di Gennaro Gattuso.

