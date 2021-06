Italia, Zazzaroni: "Nel match dei quarti terrei fuori sia Di Lorenzo che Insigne, senza VAR saremmo già a casa" (Di domenica 27 giugno 2021) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso del programma "Tutti Convocati". Ecco quanto evidenziato: "Sarebbe un miracolo calcistico se battessimo Belgio o Portogallo. In questi tre anni Mancini ha cambiato radicalmente la struttura della squadra. Fa un calcio che non corrisponde al campionato, è distante a quello che vediamo tutte le domeniche. Poco coraggio sugli esterni, a parte Spinazzola. Di Lorenzo è un po' da braccino, nelle partite importanti sembra spaventato. Berardi non era in serata e Insigne nelle partite importanti lo perdi. Con quel fuorigioco ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso del programma "Tutti Convocati". Ecco quanto evidenziato: "Sarebbe un miracolo calcistico se battessimo Belgio o Portogallo. In questi tre anni Mancini ha cambiato radicalmente la struttura della squadra. Fa un calcio che non corrisponde al campionato, è distante a quello che vediamo tutte le domeniche. Poco coraggio sugli esterni, a parte Spinazzola. Diè un po' da braccino, nelle partite importanti sembra spaventato. Berardi non era in serata enelle partite importanti lo perdi. Con quelgioco ...

Advertising

fcin1908it : Zazzaroni: “Un miracolo se Italia battesse Belgio o Portogallo. Ieri male Barella” - morfurio : RT @tutticonvocati: #Italia ai quarti di #EURO2020 , ma quanta sofferenza: convocato Ivan #Zazzaroni - tutticonvocati : #Italia ai quarti di #EURO2020 , ma quanta sofferenza: convocato Ivan #Zazzaroni - MondoNapoli : Zazzaroni sull'Italia: 'Raggiunto l'obiettivo: tutto quello che verrà d'ora in poi sarà un miracolo' -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Zazzaroni: 'Italia ai quarti, da qui in avanti ogni passaggio superato sarà come un miracolo calcistico' http… -