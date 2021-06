Italia, un gruppo pazzesco! La forza della panchina: Chiesa e Pessina stendono l’Austria ai supplementari, azzurri ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) Foto Ansa L’Italia supera l’Austria 2-1 ai supplementari: decisivi i gol di Chiesa e Pessina in uscita dalla panchina. Gli azzurri soffrono, ma nel momento peggiore sbloccano la gara con la forza del gruppo Doveva essere la partita più complicata di Euro 2021, la prima a eliminazione diretta, si è rivelata più difficile del previsto. L’Italia gioca, non la sblocca, si innervosisce, prende paura per la prima volta nell’intero torneo, poi la vince con il cuore. Ne abbiamo viste perdere tante di queste partite, una ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Foto Ansa L’supera2-1 ai: decisivi i gol diin uscita dalla. Glisoffrono, ma nel momento peggiore sbloccano la gara con ladelDoveva essere la partita più complicata di Euro 2021, la prima a eliminazione diretta, si è rivelata più difficile del previsto. L’gioca, non la sblocca, si innervosisce, prende paura per la prima volta nell’intero torneo, poi la vince con il cuore. Ne abbiamo viste perdere tante di queste partite, una ...

Advertising

bonucci_leo19 : Queste vittorie sono frutto di una sola cosa: IL GRUPPO. Ogni elemento di questa squadra è fondamentale per arriva… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Galles ?????????????? ?? Oggi, h 18.00 ??? Stadi… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Galles ?????????????? ?? Oggi, h 18.00 ??? Stadio Olimpico, #Roma ?? Gruppo A ?? In diretta su… - lalopinckert : RT @bonucci_leo19: Queste vittorie sono frutto di una sola cosa: IL GRUPPO. Ogni elemento di questa squadra è fondamentale per arrivare al… - ngbyoungfreeman : RT @bonucci_leo19: Queste vittorie sono frutto di una sola cosa: IL GRUPPO. Ogni elemento di questa squadra è fondamentale per arrivare al… -