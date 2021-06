Italia, primo obiettivo raggiunto. Adesso arriva il bello (Di domenica 27 giugno 2021) Non si può pensare di vincere senza soffrire. L’Italia ieri l’ha capito. Dopo una prima parte di Europeo dominante, con 3 vittorie su 3 e zero gol subiti, il match di ieri contro l’Austria ha messo in luce alcune difficoltà che questa Nazionale può avere quando si affrontano determinate squadre, brave in fase difensiva e che non lasciano molto spazio a centrocampo. Gli azzurri sono stati bravi a non demordere e alla fine la qualità e il tasso tecnico della rosa è venuto fuori con le reti che sono arrivate tutte dalla panchina. Una prova, questa, determinante per il futuro degli azzurri che affronteranno i quarti con un altro spirito. Perché un sogno lo si ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Non si può pensare di vincere senza soffrire. L’ieri l’ha capito. Dopo una prima parte di Europeo dominante, con 3 vittorie su 3 e zero gol subiti, il match di ieri contro l’Austria ha messo in luce alcune difficoltà che questa Nazionale può avere quando si affrontano determinate squadre, brave in fase difensiva e che non lasciano molto spazio a centrocampo. Gli azzurri sono stati bravi a non demordere e alla fine la qualità e il tasso tecnico della rosa è venuto fuori con le reti che sonote tutte dalla panchina. Una prova, questa, determinante per il futuro degli azzurri che affronteranno i quarti con un altro spirito. Perché un sogno lo si ...

Advertising

OptaPaolo : 1168 - Il gol di Sasa Kalajdzic per l'Austria è stato il primo gol subito dall'Italia dall'ottobre 2020, chiudendo… - Agenzia_Ansa : #Pride2021 Da Milano a Roma in migliaia in piazza. 'L'Italia deve decidere da che parte stare', ha detto Alessandro… - RobertoBurioni : Quando invoco misure severe contro i non vaccinati (per scelta) vengo attaccato violentemente da persone di estrema… - Vito_Cipolla : RT @ElenaChiorino: Buongiorno a tutti, Fratelli d’Italia primo partito italiano! - dariopergolizzi : RT @lUltimoUomo: L'intensità dell'Austria ci ha fatto vacillare, ma alla fine l'Italia di Mancini ha superato anche il primo vero momento d… -