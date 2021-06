Italia, dedica di Miriam a Spinazzola: “Ti meriti il mondo, perché sei grande! (Di domenica 27 giugno 2021) Il post su Instagram pubblicato dalla moglie di Leonardo Spinazzola dopo Italia-Austria con la dedica al calciatore della Nazionale Leggi su golssip (Di domenica 27 giugno 2021) Il post su Instagram pubblicato dalla moglie di Leonardodopo-Austria con laal calciatore della Nazionale

Advertising

matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei… - sportli26181512 : Italia-Austria 2-1, Tuttosport titola: 'Il cuore in gol': 'Il cuore in gol'. È il titolo che l’edizione odierna di… - sportli26181512 : La Gazzetta dello Sport in prima pagina: 'Leoni d’Italia': La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica… - Sfn1974 : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano dedica un’intera pagina per augurare, con Massimo Fini, che l’Italia NON VINCA gli Europei, sennò… - 10Linstar : @mummyunicorn Cmq pensavo al fatto che entrambi hanno postato una foto di coppia ma con la differenza che lui invec… -