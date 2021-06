Italia da domani tutta in zona bianca. Addio mascherina all’aperto (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Ci siamo: da domani tutta Italia sarà in zona bianca e sempre da domani scatta l’Addio alla mascherina all’aperto. Con il passaggio nella fascia di rischio più bassa della Valle d’Aosta, tutto il Paese da domani 28 giugno potrà lasciarsi alle spalle gran parte di divieti e restrizioni. Anche se c’è chi lancia i soliti allarmi per le solite varianti. Stavolta è quella Delta (la ex indiana). Ma il ministro della Salute Roberto Speranza, tra i più restii a concedere libertà e rinunciare alle misure anti-Covid, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Ci siamo: dasarà ine sempre dascatta l’alla. Con il passaggio nella fascia di rischio più bassa della Valle d’Aosta, tutto il Paese da28 giugno potrà lasciarsi alle spalle gran parte di divieti e restrizioni. Anche se c’è chi lancia i soliti allarmi per le solite varianti. Stavolta è quella Delta (la ex indiana). Ma il ministro della Salute Roberto Speranza, tra i più restii a concedere libertà e rinunciare alle misure anti-Covid, ...

