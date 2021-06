Italia Austria, la vittoria “sporca” che ci serviva per avere Fede (Di domenica 27 giugno 2021) Italia Austria è stata la partita della paura e della sofferenza per gli Azzurri: ma è una vittoria “sporca” che lascia segnali positivi Che fatica questa Italia Austria, non esattamente la partita che avevamo ipotizzato negli ultimi giorni. Che fosse dura e scorbutica si poteva immaginare, che diventasse la serata della paura e della infinita sofferenza no, questo davvero no. Merito dei ragazzi di Franco Foda, aggressivi e organizzati nel soffocare costantemente con la loro intensità la manovra azzurra. E merito anche del VAR, diciamocelo, che da ieri sera avrà certamente eliminato più di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)è stata la partita della paura e della sofferenza per gli Azzurri: ma è una” che lascia segnali positivi Che fatica questa, non esattamente la partita che avevamo ipotizzato negli ultimi giorni. Che fosse dura e scorbutica si poteva immaginare, che diventasse la serata della paura e della infinita sofferenza no, questo davvero no. Merito dei ragazzi di Franco Foda, aggressivi e organizzati nel soffocare costantemente con la loro intensità la manovra azzurra. E merito anche del VAR, diciamocelo, che da ieri sera avrà certamente eliminato più di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - TheBlackRabbit0 : #Edicola #27giugno #Gazzetta-#CorSport-#TuttoSport Stessa foto per tutti e tre i quotidiani, l'#Italia soffre ma a… - Sarita_re : Era Italia Austria… Austria ???? -> Europa Australia ???? -> Oceania -