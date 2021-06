Italia Austria: isolamento sul lato debole, con Chiesa (e Pessina) si può – ANALISI (Di domenica 27 giugno 2021) Italia Austria è stata soprattutto decisa dalle sostituzioni di Mancini che hanno rivoluzionato soprattutto la catena di destra La vittoria dell’Italia contro l’Austria è senza dubbio stata più sporca e sofferta rispetto alle precedenti tre. Merito anche dell’organizzazione tattica degli avversari, la cui aggressività e intensità ha dato del filo da torcere al palleggio azzurro. D’altronde, molti calciatori sono scuola Red Bull. Per la verità, al netto di qualche errore di troppo negli ultimi metri, la prima frazione dell’Italia era stata abbastanza incoraggiante. Dopo qualche difficoltà iniziale nel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021)è stata soprattutto decisa dalle sostituzioni di Mancini che hanno rivoluzionato soprattutto la catena di destra La vittoria dell’contro l’è senza dubbio stata più sporca e sofferta rispetto alle precedenti tre. Merito anche dell’organizzazione tattica degli avversari, la cui aggressività e intensità ha dato del filo da torcere al palleggio azzurro. D’altronde, molti calciatori sono scuola Red Bull. Per la verità, al netto di qualche errore di troppo negli ultimi metri, la prima frazione dell’era stata abbastanza incoraggiante. Dopo qualche difficoltà iniziale nel ...

