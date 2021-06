Italia Austria, festa azzurra sul pullman: inno e caricone su Insigne – VIDEO (Di domenica 27 giugno 2021) Bonucci capo ultras in pullman: inno e caricone su Insigne dopo la vittoria dell’Italia contro l’Austria Entusiasmo alle stelle sul pullman azzurro dopo la vittoria ai supplementari contro l’Austria. A dirigere i festeggiamenti per la qualificazione ai quarti di Euro2020 c’è un Leonardo Bonucci in versione capo ultras. È lui a intonare per primo l’inno di Mameli che si concluse con un energico “caricone” su Lorenzo Insigne. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Bonucci capo ultras insudopo la vittoria dell’contro l’Entusiasmo alle stelle sulazzurro dopo la vittoria ai supplementari contro l’. A dirigere i festeggiamenti per la qualificazione ai quarti di Euro2020 c’è un Leonardo Bonucci in versione capo ultras. È lui a intonare per primo l’di Mameli che si concluse con un energico “” su Lorenzo. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - pietropizzati : RT @tambu1991: Come nella Prima Guerra Mondiale, l’Austria difende, l’Italia attacca con poca precisione. - EMIGOAL : RT @capuanogio: Di Caro sulla #gds: l'#Italia vince e merita, ma abbiamo capito che la strada sarà lunga e difficile perché nel secondo tem… -