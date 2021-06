Italia-Austria, elogio della sofferenza (Di domenica 27 giugno 2021) Sì, va bene anche così: nei tempi regolamentari, 0-0, soffriamo, arranchiamo, costruiamo poche occasioni (palo di Immobile), ma ai supplementari ritroviamo il nostro spirito vincente, la nostra grande bellezza e battiamo l’Austria 2-1, grazie alle reti di Chiesa e Pessina. il 2 luglio, a Monaco, alle 21, ci toccherà il Belgio di Lukaku o il Portogallo di Cristiano Ronaldo. A Wembley, abbiamo visto l’altro volto degli azzurri: un gruppo capace di faticare, di farsi imbrigliare dalla tattica accorta, dall’aggressività degli Austriaci, ma che al momento della verità recupera la sua determinazione, il suo carattere, i suoi bagliori. Merito, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Sì, va bene anche così: nei tempi regolamentari, 0-0, soffriamo, arranchiamo, costruiamo poche occasioni (palo di Immobile), ma ai supplementari ritroviamo il nostro spirito vincente, la nostra grande bellezza e battiamo l’2-1, grazie alle reti di Chiesa e Pessina. il 2 luglio, a Monaco, alle 21, ci toccherà il Belgio di Lukaku o il Portogallo di Cristiano Ronaldo. A Wembley, abbiamo visto l’altro volto degli azzurri: un gruppo capace di faticare, di farsi imbrigliare dalla tattica accorta, dall’aggressività deglici, ma che al momentoverità recupera la sua determinazione, il suo carattere, i suoi bagliori. Merito, ...

