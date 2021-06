Italia-Austria 2-1 | Sconcerti | vittoria bella perché difficile | ora siamo più completi

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - infoitinterno : Italia, festeggiamenti in strada dopo la vittoria contro l'Austria: cori e caroselli a Roma, Napoli e Firenze - GiambaLibero : @Karmaesanguefe1 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Austria

L'passa ai quarti dopo i supplementari contro un'baldanzosa e per niente catenacciara. I rossi di Foda impongono per lunghi tratti il loro ritmo al nostro centrocampo che deve aspettare ...Congratulazioni all', ha giocato davvero bene, è stato un grande ottavo di finale, ma alla ... Nell'è appena iniziato. Stavolta non è di Pessina la favola nonostante il raddoppio. È di ...Le due ore della partita in giro tra i vicoli e le piazze: meno gente del solito, la Nazionale spegne la movida in tanti escono solo alla fine. Muri di spettatori agli schermi ...Alessio Tacchinardi, sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato la vittoria dell'Italia contro l'Austria, in un sofferissimo ottavo di finale: "Onore all'Austria. Entrambe le squadra volevano vincere ...