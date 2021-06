Italia ai quarti, il cammino ad Euro 2021 prosegue. Mancini: “vittoria meritata, adesso Belgio o Portogallo” (Di domenica 27 giugno 2021) Foto di Alessandra Tarantino / Ansa Il commento dei protagonisti al termine del match prosegue il cammino dell’Italia ad Euro 2021, gli Azzurri hanno superato l’Austria 2-1 dopo 120 minuti di gioco. Per staccare il pass per i quarti di finale è stato infatti necessario disputare i tempi supplementari, ma i gol di Chiesa e Pessina sono stati decisivi. Al termine dell’incontro esulta dunque il Belpaese, soddisfatto anche Roberto Mancini che ai microfoni di Rai 1 ha espresso le proprie sensazioni: “abbiamo portato a casa il successo perché lo abbiamo meritato, nel primo ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Foto di Alessandra Tarantino / Ansa Il commento dei protagonisti al termine del matchildell’ad, gli Azzurri hanno superato l’Austria 2-1 dopo 120 minuti di gioco. Per staccare il pass per idi finale è stato infatti necessario disputare i tempi supplementari, ma i gol di Chiesa e Pessina sono stati decisivi. Al termine dell’incontro esulta dunque il Belpaese, soddisfatto anche Robertoche ai microfoni di Rai 1 ha espresso le proprie sensazioni: “abbiamo portato a casa il successo perché lo abbiamo meritato, nel primo ...

Advertising

chetempochefa : L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non mol… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 #Chiesa e #Pessina colorano #Wembley d'azzurro ?? ?? #Italia ai quarti di finale! #ITA #ITAAUT… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - Giovann86351334 : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di finale, forza azzurri ???????? #ITAAU… - ValentinaMia16 : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di finale, forza azzurri ???????? #ITAAU… -