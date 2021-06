Israele, a Roma il primo incontro tra Lapid e il segretario di Stato americano Blinken: sul tavolo i timori di un’intesa Usa-Iran (Di domenica 27 giugno 2021) Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid e il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken si sono incontrati oggi, 27 giugno, a Roma: si tratta del primo incontro tra le due amministrazioni da quando la coalizione guidata da Naftali Bennet è salita al potere, il 13 giugno scorso. Per dodici anni è Stato Benjamin Netanyahu a interfacciarsi con i governi degli Stati Uniti (da Bill Clinton fino a Donald Trump), ma ora, con la vittoria della nuova coalizione e l’estromissione di Bibi dall’esecutivo, Joe Biden dovrà cambiare interlocutore e allinearsi ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Il ministro degli Esteri israeliano Yaire ildidegli Usa Antonysi sono incontrati oggi, 27 giugno, a: si tratta deltra le due amministrazioni da quando la coalizione guidata da Naftali Bennet è salita al potere, il 13 giugno scorso. Per dodici anni èBenjamin Netanyahu a interfacciarsi con i governi degli Stati Uniti (da Bill Clinton fino a Donald Trump), ma ora, con la vittoria della nuova coalizione e l’estromissione di Bibi dall’esecutivo, Joe Biden dovrà cambiare interlocutore e allinearsi ...

Advertising

IsraelinItaly : Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di norma… - nan_nan_an : RT @IsraelinItaly: Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di normalizza… - voceditalia : Blinken a Roma vede Lapid, Israele teme intesa con l’Iran - AntoninoDelGiu : RT @michelegiorgio2: L'ITALIA ADERISCE ALL'ACCORDO DI ABRAMO? Battute a parte, oggi incontro a Roma tra il ministro degli esteri di Italia,… - MassimoEdi : RT @IsraelinItaly: Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di normalizza… -