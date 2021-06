Isola dei Famosi, Fariba: bordate agli autori e i problemi fisici al seno (Di domenica 27 giugno 2021) Isola dei Famosi La madre di Giulia Salemi non sta bene: i problemi di salute e l’attacco alla produzione Pubblicato su 27 Giugno 2021 Fariba Tehrani non sta bene e non si tratta di un malanno passeggero. A raccontarlo è la stessa 59enne italo-iraniana, madre di Giulia Salemi. La donna, reduce dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è intervenuta a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio e condotta da Giada De Miceli. “La verità è che non sto bene, l’Isola mi ha rubato la salute”, ha esordito Fariba ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)deiLa madre di Giulia Salemi non sta bene: idi salute e l’attacco alla produzione Pubblicato su 27 Giugno 2021Tehrani non sta bene e non si tratta di un malanno passeggero. A raccontarlo è la stessa 59enne italo-iraniana, madre di Giulia Salemi. La donna, reduce dell’ultima edizione de L’dei, è intervenuta a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio e condotta da Giada De Miceli. “La verità è che non sto bene, l’mi ha rubato la salute”, ha esordito...

Advertising

Asgard_Hydra : RT @perchetendenza: 'Maiorca': Perché secondo quanto riportato da @el_pais sono ormai più di 700 gli studenti iberici che hanno contratto i… - LatinaBiz : Nutella Ancora una volta la Ferrero sceglie uno dei luoghi simbolo della provincia di Latina: si tratta dell'isola… - luposilenzioso2 : RT @IlMondoDiAllie: @luposilenzioso2 @Emilystellaemi2 Questi adolescenti dovrebbero essere mandati in un'isola, non dei famosi, ma tipo Alc… - IlMondoDiAllie : @luposilenzioso2 @Emilystellaemi2 Questi adolescenti dovrebbero essere mandati in un'isola, non dei famosi, ma tipo Alcatraz - sardo1951 : RT @evamarghe: Ci sono 2milioni di over60 che non si sono ancora vaccinati sono i figli dei figli dei fiori che stanno ancora cercando l'is… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Oltre 700 studenti contagiati a Maiorca ... lo riporta il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena ...sta monitorando il mega - focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull'isola ...

Antonna Elia e l'attacco a Vera Gemma per la foto hot sul social: 'Non è troppo? Stai diventando...' Vera Gemma pubblica una foto sul social e Antonella Elia la punge nei commenti. Vera Gemma , protagonista dell'Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, provocando l'intervento di Antonella Elia , che come noto non ha problemi nell'esternare la sue idee: 'Non è troppo? - ha scritto sul ...

'L'isola dei famosi', Awed vince il reality di Canale 5 La Repubblica Isola dei Famosi, Ignazio Moser: il momento più imbarazzante In ogni caso, anche se lontano dai riflettori, Ignazio Moser ha confermato che l’intenzione di convolare a nozze con la sua Cecilia c’è eccome: “Succederà, succederà, ma c’è tempo!” In un certo senso ...

Cecilia e Ignazio Moser di nuovo in crisi: tutta colpa di un ex dell’Isola dei Famosi La Persia ha ricevuto tanti commenti positivi ma soprattutto i complimenti per la vicinanza ad ragazzo bellissimo come Moser Moser ha trovato nella comica una persona sincera ma anche coinvolgente e d ...

... lo riporta il quotidiano El Pais sottolineando che il numerogiovani attualmente in quarantena ...sta monitorando il mega - focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull'...Vera Gemma pubblica una foto sul social e Antonella Elia la punge nei commenti. Vera Gemma , protagonista dell'Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, provocando l'intervento di Antonella Elia , che come noto non ha problemi nell'esternare la sue idee: 'Non è troppo? - ha scritto sul ...In ogni caso, anche se lontano dai riflettori, Ignazio Moser ha confermato che l’intenzione di convolare a nozze con la sua Cecilia c’è eccome: “Succederà, succederà, ma c’è tempo!” In un certo senso ...La Persia ha ricevuto tanti commenti positivi ma soprattutto i complimenti per la vicinanza ad ragazzo bellissimo come Moser Moser ha trovato nella comica una persona sincera ma anche coinvolgente e d ...