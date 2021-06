«Io non mi inginocchio». Meloni posta il video di Rampini e plaude al rugbista Maxime Mbandà (Di domenica 27 giugno 2021) «Il giornalista e saggista Federico Rampini impartisce una lezione alla sinistra che si inginocchia per il movimento Black Lives Matter. Da non perdere». Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook ha condiviso il video dell’intervento di Rampini a Stasera Italia su Rete 4. Esperto e corrispondente dagli Usa, Rampini si è soffermato sul fenomeno Black Lives Matter. E ha chiare lettere ha detto: «Io sull’inginocchiamento sono molto, molto perplesso…». Una lezione contro il politicamente corretto. «Il bilancio negli Usa di questa stagione di gloria di BLM – ha sottolineato – è molto più controverso di quanto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 giugno 2021) «Il giornalista e saggista Federicoimpartisce una lezione alla sinistra che si inginocchia per il movimento Black Lives Matter. Da non perdere». Giorgiasulla sua pagina Facebook ha condiviso ildell’intervento dia Stasera Italia su Rete 4. Esperto e corrispondente dagli Usa,si è soffermato sul fenomeno Black Lives Matter. E ha chiare lettere ha detto: «Io sull’inginocchiamento sono molto, molto perplesso…». Una lezione contro il politicamente corretto. «Il bilancio negli Usa di questa stagione di gloria di BLM – ha sottolineato – è molto più controverso di quanto ...

