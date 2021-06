Inter, arriva la fumata bianca: “Domani visite mediche” (Di domenica 27 giugno 2021) Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Domani a Parigi in programma le visite mediche di rito. All’Inter 70 milioni. Tutto fatto, manca soltanto l’annuncio. Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del Paris Saint Germain: il club francese e l’Inter hanno infatti trovato l’accordo che prevede il pagamento “cash” di 60 milioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 giugno 2021) Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.a Parigi in programma ledi rito. All’70 milioni. Tutto fatto, manca soltanto l’annuncio. Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del Paris Saint Germain: il club francese e l’hanno infatti trovato l’accordo che prevede il pagamento “cash” di 60 milioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

