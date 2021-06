Infortunio per De Bruyne: salta Belgio - Italia? Anche Hazard ko (Di domenica 27 giugno 2021) Un periodo sfortrunato quello di Kevin De Bruyne , una delle più grandi stelle di Euro2020 e punta di diamante del Belgio, prossima avversaria dell'Italia ai quarti di finale. Il centrocampista ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Un periodo sfortrunato quello di Kevin De, una delle più grandi stelle di Euro2020 e punta di diamante del, prossima avversaria dell'ai quarti di finale. Il centrocampista ...

Advertising

Mione13 : @Giosue38964236 Contento per Mertens… ma possiamo dirlo che dall’infortunio alla caviglia è tornata solo la sua ombra? - APalmiers : @il_farmacista @PinoVaccaro77 E anche Hazard Eden nn ci sarà, a meno che nn abbia finto l’infortunio perché nn né a… - Franco_captain6 : @rprat75 belgio senza de bruyne direi alla portata, non si parte sfavoriti per me. hazard infortunio a parte non è… - alexcobra11 : @heroesandcons L'Italia di ieri sera non ha la minima speranza, se gioca diversamente allora sì, certo che se il Be… - Resistenza15 : Scusate @SkySport, ma vi sembra educativo augurarsi che agli avversari manchi un giocatore per infortunio? Ma come… -