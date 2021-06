In Italia 782 nuovi casi di Covid e 14 morti | tasso di positività allo 0 | 56%

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Sono 782 oggi iinnelle ultime 24 ore, contro gli 838 di ieri. Solo 138.391 i tamponi effettuati (a fronte dei 224.493 di ieri), con undiche sale0,56%, contro lo 0,40 degli ultimi due giorni. I decessi sono 14 (40 ieri). I ricoveri in lieve discesa 1.743 (ieri 1.771), 294 in terapia intensiva.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero del… - Corriere : In Italia 782 nuovi casi e 14 morti, tasso a 0,6%: il bollettino - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - I dati di oggi - T7TorreSette : #Coronavirus Italia, il bollettino del 27 marzo: 782 nuovi casi, 14 decessi - Leonard48598239 : @titina_q Italia Covid oggi: 782 nuovi casi e 14 decessi. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 782

Il Sole 24 ORE

il bollettino di oggi domenica 27 giugno 2021 . Sonooggi i positivi al test del coronavirus in, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 838). Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. Sono 138.391 i tamponi ...ROMA - Si registra un calo dei casi di coronavirus innelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono. Ciò a fronte di 138.391 tamponi processati che porta il tasso di positività ...Coronavirus Italia oggi, i dati del 27 giugno. Per quanto riguarda invece l'Italia, ieri sono stati 838 i positivi al test del coronavirus, su un totale di 224.493 i tamponi somministrati. Oggi, come ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.