In Grecia la giornata lavorativa diventa di 10 ore: un altro grande successo dell’euro (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – giornata lavorativa da 8 ore addio. Succede in Grecia, dove l’onda lunga dell’austerità euro-imposta si fa ancora sentire. E racconta di una nazione ben lontana dall’essere stata “salvata” dalla Troika, che dietro di sé ha lasciato solo macerie fumanti. Leggi anche: La Troika dice addio alla Grecia. Lasciandosi dietro un deserto di povertà e disoccupazione Non fosse bastato il Pil crollato del 40%, la disoccupazione stabilmente oltre il 15 e quella giovanile arrivata a sfiorare 50 punti percentuali, ora nel mirino finisce anche la giornata lavorativa, che in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu –da 8 ore addio. Succede in, dove l’onda lunga dell’austerità euro-imposta si fa ancora sentire. E racconta di una nazione ben lontana dall’essere stata “salvata” dalla Troika, che dietro di sé ha lasciato solo macerie fumanti. Leggi anche: La Troika dice addio alla. Lasciandosi dietro un deserto di povertà e disoccupazione Non fosse bastato il Pil crollato del 40%, la disoccupazione stabilmente oltre il 15 e quella giovanile arrivata a sfiorare 50 punti percentuali, ora nel mirino finisce anche la, che in ...

Advertising

GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: La longa manus dell'austerità: in Grecia la giornata lavorativa passa da 8 a 10 ore (senza straordinari) - IgorV01519720 : RT @IlPrimatoN: La longa manus dell'austerità: in Grecia la giornata lavorativa passa da 8 a 10 ore (senza straordinari) - LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: La longa manus dell'austerità: in Grecia la giornata lavorativa passa da 8 a 10 ore (senza straordinari) - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: La longa manus dell'austerità: in Grecia la giornata lavorativa passa da 8 a 10 ore (senza straordinari) - Lurlooo : RT @f_burla: L'onda lunga dell'euro-austerità si fa ancora sentire, portando la Grecia indietro di un secolo. Ne parlo su @IlPrimatoN ?? ht… -