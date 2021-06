In Fvg meno di 10 nuovi casi di coronavirus: il bollettino della Regione (Di domenica 27 giugno 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Restano bassi i contagi in Fvg, nessun positivo in… In Fvg ancora numeri da zona bianca: il bollettino… Tamponi e nuovi contagi, in Fvg ... Leggi su friulioggi (Di domenica 27 giugno 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Restano bassi i contagi in Fvg, nessun positivo in… In Fvg ancora numeri da zona bianca: il… Tamponi econtagi, in Fvg ...

Advertising

Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un sarà un l… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un sarà un l… - TgrRaiFVG : Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un… - IRESFVG : RT @ConfindustriaUd: Mercato del #lavoro: quasi 2'300 #assunzioni in meno in #Fvg nel 1° trimestre, -7,9% rispetto stesso periodo 2020 | Ra… - ConfindustriaUd : Mercato del #lavoro: quasi 2'300 #assunzioni in meno in #Fvg nel 1° trimestre, -7,9% rispetto stesso periodo 2020 |… -