In 700 al rave non autorizzato a Maleo, il paese del lodigiano dove ci sono contagi da variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Dalla mezzanotte sono arrivati da tutto il Nord Italia in gruppi per partecipare a un rave non autorizzato a Maleo, in provincia di Lodi. Oltre 700 ragazzi, infatti, si sono radunati nella località del lodigiano fino a poche ora fa, all'interno dell'ex cava Geroletta, già al centro di un'operazione anti inquinamento negli anni Novanta che sgominò scarti di fonderia nel sito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno convinto i presenti ad abbandonare la zona. Giusto ieri l'Ats della Città Metropolitana di Milano aveva reso noto la presenza di un focolaio ...

