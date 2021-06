In 15 milioni hanno visto Italia-Austria in tv, disordini a Bolzano dopo la partita (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - L'ottavo di finale al cardiopalma tra Italia e Austria ha tenuto incollati al televisore più di 15 milioni di Italiani con uno share complessivo tra Rai e Sky del 69,9% salito al 73% durante i supplementari. Su Rai 1 la media di spettatori è stata di 13.275.000 per uno share del 61,1%, mentre su Sky la partita è stata vista da un milione 850 mila spettatori medi (8,5% di share). Tensione e disordini a Bolzano La partita in molte città Italiane è anche stata seguita sui maxi-schermi e al termine non sono mancati i caroselli di auto ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - L'ottavo di finale al cardiopalma traha tenuto incollati al televisore più di 15dini con uno share complessivo tra Rai e Sky del 69,9% salito al 73% durante i supplementari. Su Rai 1 la media di spettatori è stata di 13.275.000 per uno share del 61,1%, mentre su Sky laè stata vista da un milione 850 mila spettatori medi (8,5% di share). Tensione eLain molte cittàne è anche stata seguita sui maxi-schermi e al termine non sono mancati i caroselli di auto ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? 120 minuti di emozioni davanti allo schermo: #ItaliaAustria è stata seguita da oltre 1??5?? milio… - AmbasciataUSA : Più di 20 milioni di americani rivendicano con orgoglio le loro origini italiane. Nel corso della nostra storia, g… - CarloCalenda : Sui 5S rimango della stessa idea di sempre: hanno preso in giro milioni di italiani. Vanno cancellati. - NinaRicci_us : RT @AmbasciataUSA: Più di 20 milioni di americani rivendicano con orgoglio le loro origini italiane. Nel corso della nostra storia, gli it… - mariandres2014 : RT @papito1492: Come hanno fatto (i padroni) a far accettare a milioni di italiani il precariato? Con diabolica gradualità, sfruttando tecn… -