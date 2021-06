Impresa della Repubblica Ceca, è la prima sorpresa degli ottavi: Olanda eliminata, in gol anche Schick (Di domenica 27 giugno 2021) La prima sorpresa degli ottavi di finale di Euro 2021: l’Olanda è clamorosamente eliminata, Impresa della Repubblica Ceca che si è qualificata per i quarti di finale e affronterà la Danimarca. Grandissima delusione per gli Orange che non sono riusciti a mettere in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. Nel primo tempo meglio la squadra di de Boer che ci prova con più coraggio, la Repubblica Ceca si difende. Non si registrano grandissime occasioni, ma un buon possesso di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 giugno 2021) Ladi finale di Euro 2021: l’è clamorosamenteche si è qualificata per i quarti di finale e affronterà la Danimarca. Grandissima delusione per gli Orange che non sono riusciti a mettere in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico. Nel primo tempo meglio la squadra di de Boer che ci prova con più coraggio, lasi difende. Non si registrano grandissime occasioni, ma un buon possesso di ...

LegaSalvini : Tanti ospiti, testimonianze e progetti dal mondo del lavoro, dell'impresa e del volontariato, nel segno della ripar… - SPQR76070136 : RT @CarloneDaniela: B.L. Granato Non mi fido di un governo che tutela l’interesse privato a discapito della sicurezza dei cittadini Non mi… - Pincopanco999 : RT @CarloneDaniela: B.L. Granato Non mi fido di un governo che tutela l’interesse privato a discapito della sicurezza dei cittadini Non mi… - Lillo68904581 : RT @CarloneDaniela: B.L. Granato Non mi fido di un governo che tutela l’interesse privato a discapito della sicurezza dei cittadini Non mi… - PrProsperi : RT @Alessia_Bettini: Il tema della gentilezza a 360 gradi, dalle politiche pubbliche a linguaggio, natura, impresa, insieme a tanti ospiti… -